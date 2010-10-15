Південна залізниця відремонтувала для школярів теплицю

Харків. 15 жовтня. УНІАН.У Харківському ліцеї № 107 відбулося урочисте відкриття реконструйованої теплиці для проведення занять з біології, капітально відремонтованої за допомогою фахівців Південної залізниці.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі підприємства, у відкритті взяли участь керівництво школи, представники Південної залізниці та учні ліцею, які займаються на Дитячій залізниці «Мала Південна». Перед відкриттям протоієрей Геннадій освятив теплицю.

Теплиця була побудована ще за радянських часів, але за останні 30 років її жодного разу не ремонтували. Керівництво школи звернулося по допомогу до Південної залізниці. Ремонт розпочався з лагодження двох лотків і поступово переріс у масштабну реконструкцію.

В теплиці замінили розбите скло, електропроводку, поставили нові лотки і привезли частину рослин із Люботинської оранжереї Південної залізниці. Сьогодні ця теплиця є єдиною шкільної теплицею в місті Харкові. Ремонт курирував начальник служби кадрів, навчальних закладів і соціальних питань Південної залізниці В`ячеслав ЧИГРИНОВ.

Тепер школярі ліцею №107 природоохоронного спрямування мають можливість на практиці застосовувати теоретичні знання з біології та екології.

До цього в ліцеї фахівці Південної залізниці вже відремонтували клас біології та екології, а також оснастили його оргтехнікою, стендами, макетами, закупили нові парти і стільці.

За словами В`ячеслава ЧИГРИНОВА, ці заходи виконані в рамках цільової програми екологічного виховання підростаючого покоління, яку проводить Південна залізниця серед юних залізничників Дитячої залізниці «Мала Південна» та учнів підшефних шкіл.