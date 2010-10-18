Результати 13-го туру Чемпіонату України з футболу

Харків. 18 жовтня. УНІАН. Матчами в неділю, 17 жовтня, завершився 13-й тур Чемпіонату України з футболу.

Кривбас - Металург З 0:0

Ворскла - Арсенал 0:1 (Гусєв 90+1)

Дніпро - Зоря 1:1 (Гоменюк 28 - Лазарович 2)

Раніше були зіграні матчі:

Металіст – Волинь 3:1 (Девіч 37, 79, Воробей 80 – Павлов 39)

Динамо – Карпати 1:0 (Алмейда 12)

Оболонь – ФК Севастополь 2:2 (Мандзюк 37, Худзік 45 – Агахова 4, Пластун 82 автогол)

Таврія - Іллічівець 2:2 (Коробка 82, 86 - Путівцев 28, Тищенко 57)

Металург Д - Шахтар 0:2 (Чигринський 9, Тейшейра 18)

Усі лідери першості добилися перемог, усі команди знизу таблиці зіграли внічию - тому змін у таблиці небагато. Крім однієї. Оскільки програли одразу три клуби - переслідувачі лідерів (Карпати, Ворскла і Металург Д), - три очки Арсеналу вивели його одразу на п`яте місце.

Нічия Дніпра завадила йому повернутися в трійку, але четверта позиція ще мінімум тур йому гарантована.

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Матчі 14-го туру відбудуться (в дужках набрані очки)

22 жовтня

Оболонь (12) - Таврія (15)

23 жовтня

Зоря (12) - Кривбас (16)

ПФК Севастополь (11) - Металург З (3)

Шахтар (34) - Ворскла (18)

Арсенал (20) - Дніпро (24)

24 жовтня

Іллічівець (14) - Металіст (25)

Волинь (15) - Динамо (29)

Карпати (20) - Металург Д (18)