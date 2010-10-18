Харківщина планує відродити тваринництво

Харків. 18 жовтня. УНІАН. У Харківській області планується скласти чіткий план відродження тваринництва, повідомляє сайт облдержадміністрації.

Згідно з дорученням губернатора Михайла ДОБКІНА, яке він дав своєму заступнику Віталію АЛЕКСЕЙЧУКУ, в рамках програми розвитку агропромислового комплексу Харківської області до 2020 року буде складений чіткий план відродження тваринництва, в якому буде розраховано час, необхідний для відновлення роботи галузі.

«Харківська область у свій час була мільйонером: у нас було 400 тисяч голів великої рогатої худоби і 600 тисяч свиней. Але зараз від цього мало що залишилося, - повідомив М.ДОБКІН під час спільного засідання колегії облдержадміністрації та зборів адміністративно-господарського активу області.

«Я хочу, щоб у тій програмі, яку ви готуєте з розвитку АПК, ви чітко показали, за який період часу ми зможемо повернути наші сильні позиції в тваринництві - три роки, п`ять років, десять. Скільки потрібно буде часу, щоб Харківська область, межуючи з Бєлгородською, не соромилась незрівнянно гіршого стану справ, ніж у наших сусідів. Сьогодні у Бєлгородській області, якщо я не помиляюся, тільки на сільгосппідприємствах 400 тисяч свиней, і вони ще на 100 тисяч будують приміщення. А у нас всього 160 тисяч свиней», - сказав М.ДОБКІН.