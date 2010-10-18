З листопада вводиться новий поїзд Дніпропетровськ-Харків

Харків. 18 жовтня. УНІАН. З початку листопада розпочне курсувати новий швидкий поїзд № 174/173 Дніпропетровськ - Харків.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Південної залізниці, це зроблено за побажаннями пасажирів і для поліпшення сервісу міжміських пасажирських перевезень

Починаючи з 3 листопада і до введення нового графіку руху (до кінця травня 2011 р.) потяг № 174/173 курсуватиме щодня, окрім вівторка. Час відправлення з Дніпропетровська о 23.58, прибуття до Харкова о 4.30, час проходження - 4 години 32 хвилини. Відправлення з Харкова о 12.04, прибуття до Дніпропетровська о 16.35, час у дорозі - 4 годин 31 хвилина.

У складі потягу планується 6 вагонів. Всі вони обладнані зручними кріслами для сидіння і кондиціонерами, повідомили у пре-службі.