Шенцев піднімає прапор боротьби проти «націоналістичних партій»?

Харків. 22 жовтня. УНІАН. Политики, пытающиеся в политической борьбе использовать национальные фобии, раскачивают независимость государства.

Об этом заявил народный депутат от Партии регионов, сопредседатель Антифашистского форума Украины Дмитрий Шенцев в ходе пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина», сообщает официальный сайт Партии регионов.

По словам Дмитрия Шенцева, Антифашистский форум обеспокоен тем, что в Украине развиваются межэтнические распри, ксенофобия и национализм. В связи с чем в Верховную Раду внесен законопроект о запрете пропаганды идей фашизма и неонацизма.

При этом политик подчеркнул, что не делает разницы между украинскими националистическими организациями и российскими. «Есть не только украинские националистические воинствующие организации, но и российские. И мы предлагаем запретить их законодательно. В этом мы абсолютно интернационалисты», - сказал парламентарий.

При этом он подчеркнул, что, внося законопроект на рассмотрение парламента, не ожидал встретить столь яростного сопротивления его принятию. «Мы ожидали, что встретим серьезное сопротивление, но не ожидали, что оно будет настолько значительным», - заявил политик.

Дмитрий Шенцев обратил внимание на то, что социологические исследования межэтнических отношений подтверждают существование большой инертности в этой сфере. «Фобии имеют большую инертность. И изменения в обществе проходят долго по времени. Так, например, 2002 год – пик расцвета ксенофобии. И политики оранжевого толка, раскачав общество на идеях национализма и ксенофобии, пришли в 2004 году к власти», - сказал он.

По его словам, Тягнибок со своим воинствующим национализмом намерен повторить ту же политтехнологию. При этом депутат добавил, что политики должны воздержаться от того, чтобы играть на низменных настроениях нашего общества. «Это очень опасно и может привести к серьезным последствиям. Но не все политические силы, к сожалению, воздерживаются от этого пути», - констатирует Дмитрий Шенцев.