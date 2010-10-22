Камчатний заперечує причетність КВУ до агітаційних листівок у Харкові

Харків. 22 жовтня. УНІАН. Комітет виборців України не має ніякого відношення до розповсюдження в Харкові агітаційних листівок «Назустріч чесним виборам 31 жовтня», у яких однобоко висвітлюється інформація про основних претендентів на посаду Харківського міського голови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у четвер заявив голова харківського Комітету виборців України Михайло КАМЧАТНИЙ після того, як на прес-конференції журналісти показали йому примірник агітаційної листівки з логотипом та символікою КВУ, яку зранку розповсюджували біля виходів з метро у Харкові.

У листівці представлені статистичні дані та характеристики кандидата на посаду голови Харкова від Партії регіонів Геннадія КЕРНЕСА, кандидата від Комуністичної партії України Аллу АЛЕКСАНДРОВСЬКУ та кандидата від ВО «Батьківщина» Арсена АВАКОВА. Причому формулювання характеристик має виразно однобічний характер та висвітлює кандидатуру Г.КЕРНЕСА у виключно позитивному плані. На продукції не вказано жодних вихідних даних і тираж.

«До цієї продукції наша організація не має ніякого відношення. Якби ми навіть і випускали, то ми би не порушували закон і випускали із вихідними даними», - запевнив М.КАМЧАТНИЙ.

Він підкреслив, що КВУ випускає лише продукцію просвітницького, а не агітаційного характеру.

«Якщо ми випускаємо продукцію, у нас є буклети просвітницького характеру: як голосувати, які види виборів тощо. Пов’язану продукцію з явною агітацією якихось кандидатів ми ніколи не випускали й випускати не будемо», - заявив М.КАМЧАТНИЙ.

Він припустив, що до цього можуть бути причетні різні політичні сили – як лідери соціологічних опитувань, так і аутсайдери.

«Може бути два варіанти: як з боку лідера може бути випущено, але я сумніваюся, він знає динаміку й соціологію – не має сенсу це робити. Друге, це може бути випуск його опонентів для того, щоб скомпрометувати – ефект зворотній удар – лідера кампанії», - сказав голова обласного КВУ.

М.КАМЧАТНИЙ зауважив, що не має наміру звертатися до правоохоронних органів і висловив надію, що представники ЗМІ допоможуть донести до громадськості позицію КВУ стосовно розповсюдження агітації.

Як передавав УНІАН, 21 жовтня М.КАМЧАТНИЙ презентував соціологічне дослідження «Електоральні настрої і переваги харків`ян за 10 днів до виборів», яке було проведене на замовлення Комітету виборців України соціологічною групою «Взаємодія» у Харкові 4 – 19 жовтня. Згідно з результатами дослідження, якби вибори відбулися найближчої неділі, то за Г.КЕРНЕСА проголосувало б 31% харків’ян, за А.ВАКОВА – 12%, А.АЛЕКСАНДРОВСЬКУ – 11%.