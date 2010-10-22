КВУ: у Харкові «локально» порушують закон про вибори

Харків. 22 жовтня. УНІАН. Порушення виборчого законодавства на Харківщині має несистемний, локальний характер.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у четвер заявив голова Харківського Комітету виборців України Михайло КАМЧАТНИЙ.

«Масових фактів ми не спостерігаємо, є одиничні випадки», - сказав М.КАМЧАТНИЙ.

«Якоїсь системної, тотальної дії, пов’язаної з розповсюдженням негативних матеріалів, ми не спостерігали, але вона має локальний характер, передусім в області», - додав він.

Серед виявлених порушень М.КАМЧАТНИЙ відзначив випадки випуску агітаційної продукції без вихідних даних, а також випадок фінансування передвиборчої агітації не з виборчого фонду кандидата.

«Я думаю, нехай із цим розбираються правоохоронні органи», - підсумував М.КАМЧАТНИЙ.