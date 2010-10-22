Справа Климентьєва розглядається за статтею «навмисне вбивство»

Харків. 22 жовтня. УНІАН. Справа зниклого харківського журналіста Василя КЛИМЕНТЬЄВА розглядається за статтею «навмисне вбивство».

Про це заявив перший заступник начальника Головного управління нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства Генеральної прокуратури Володимир ГУЗИР сьогодні на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування випадків цензури у ЗМІ, тиску на свободу слова та перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Як повідомили УНІАН у цій парламентській ТСК, В.ГУЗИР поінформував, що прокуратурою сьогодні відпрацьовуються як головні чотири версії. В.ГУЗИР також не виключає, що В.КЛИМЕНТЬЄВ може бути живим.

Він визнав прогалини в слідстві і поінформував, що оперативно-розшукову роботу посилено.

Присутній на засіданні ТСК заступник головного редактора газети «Новий стиль» Петро МАТВІЄНКО поскаржився на протиправні дії слідства щодо нього та порушення його громадянських і журналістських прав. Він вважає, що є проблема у захисті свідків у справі В.КЛИМЕНТЬЄВА, і звернувся до ТСК з проханням сприяти поверненню йому вилучених у нього технічних засобів, якими він користується у журналістській роботі. П.МАТВІЄНКО наголошує на можливих провокаціях проти себе і скаржиться на тиск у зв’язку з публічними виступами по справі зниклого колеги.

ТСК направить відповідний запит до ГПУ з проханням дати оцінку правомірності діям слідчих і повернення його технічних засобів.

В.ГУЗИР також поінформував про результати перевірок звернень ТСК, зокрема, щодо ситуації регіональних ЗМІ. Переважна більшість скарг, за інформацією Генпрокуратури, не має підстав для прокурорського реагування.

Голова ТСК Ірина ГЕРАЩЕНКО висловила занепокоєння тим фактом, що під час перевірки скарг редакції на дії місцевої чи районної влади журналісти, по суті, часто відмовляються від своїх заяв.

«На мою думку, це серйозний сигнал, що на журналістів можуть тиснути з вимогою відмовитись від своїх скарг», - сказала вона. За словами І.ГЕРАЩЕНКО, у ТСК є кілька неофіційних заяв від регіональних журналістів, які зізнаються, що після їх звернень до ТСК вони мають ще більші проблеми з місцевою владою.

«На мою думку, Прокуратурі потрібно серйозно відпрацьовувати версії тиску на журналістів, унеможливити ситуацію, коли звернення до ТСК стає приводом для посилення тиску, і журналісти відчувають повну незахищеність», - наголосила І.ГЕРАЩЕНКО.

«Є відчуття, що для влади важливо показати, що в медіа-просторі все гаразд, і ніякого тиску на журналістів немає, проблеми зі свободою слова відсутні, а сервильні новини на всіх каналах - це дійсно інформаційна картина дня, а не ідеально відцензурована картинка; відсутність гострої журналістики – це лише бажання і бачення самих журналістів, а не впровадження повзучої цензури; що в регіональних ЗМІ «тиш і благодать», а окремі заяви і скарги - це інсинуації занадто емоційних журналістів, які потім самі ж відмовляються від своїх слів», - підкреслила голова ТСК.

І.ГЕРАЩЕНКО заявила, що буде звертатися до регіональних журналістів з проханням бути «твердими у відстоюванні своїх прав на професію».