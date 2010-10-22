Сьогодні у Харкові – бої на Кубок Європи з боксу

Харків. 22 жовтня. УНІАН. Сьогодні у Харкові урочисто відкриється І Кубок Європи з любительського боксу серед чоловіків.

Початок урочистої церемонії – о 18.00 в Палаці спорту «Локомотив» ім. Г. Кирпи.

Напередодні віце-президент Федерації боксу України Ігор ГАЙДАМАК на прес-конференції в УНІАН прокоментував подію.

За його словами, Україна була ініціатором проведення «Кубку Європи» - першого міжнародного турніру з боксу серед чоловіків, який має визначити найкращих з кращих європейських боксерів у десяти вагових категоріях, що були відібрані для участі у турнірі за підсумками рейтингу Європейської Конфедерації боксу.

І.ГАЙДАМАК повідомив, що у змаганнях візьмуть участь спортсмени з 15-ти країн. Серед країн-учасниць реєстровані: Азербайджан, Англія, Білорусь, Вірменія, Естонія, Латвія, Македонія, Молдова, Німеччина, Росія, Румунія, Франція та Україна, яка, більше того, виборола право на проведення «Кубку Європи».

Він наголосив, що Україна невипадково стала першою країною, яка приймає такий престижний міжнародний турнір, оскільки українські боксери займають лідируючі позиції у всіх вагових категоріях, є призерами практично усіх світових змагань з боксу.

З ним погодився й заступник міністра у справах сім’ї, молоді та спорту України Анатолій ДОМАШЕНКО. Він висловив переконання, що українська школа боксу є дуже шанованою в світі. На думку заступника міністра, без блискучих перемог наших співвітчизників Україна не отримала б почесне право приймати перший європейський кубок з боксу.

Він нагадав про нещодавню блискучу перемогу Віталія КЛИЧКА, який вкотре відстояв свій титул чемпіона світу в надважкій ваговій категорії за версією WBC, про перемоги інших видатних українських боксерів, в тому числі Василя ЛОМАЧЕНКА.

“Сьогодні ми вправі говорити, що бокс на терені нашої держави є одним із найпрестижніших видів спорту, він є пріоритетним в нашій державі”, - підкреслив А.ДОМАШЕНКО.

Президент Федерації боксу України Володимир ПРОДИВУС запевнив, що турнір відбудеться на високому професійному рівні і подякував Мінспорту за допомогу федерації в організації змагань.

У свою чергу, А.ДОМАШЕНКО повідомив, що Мінсім’ї виділило 593 тис. грн. на проведення турніру із 1 млн., які заплановано витратити.

Заслужений тренер України Володимир ЗОЛАТАРЬОВ розповів, що українська збірна на турнірі буде представлена вісьмома спортсменами. Зокрема, у ваговій категорії 49 кг виступатиме Денис ШКАРУБО (учасник Чемпіонату світу з боксу у Москві 2010 р.), у ваговій категорії 60 кг - Денис БЕРІНЧИК (чемпіон світу серед студентів 2010 р.), у ваговій категорії 64 кг - В’ячеслав КІСЛІЦИН (призер міжнародних змагань), у ваговій категорії 69 кг - Тарас ШЕЛЕСТЮК (призер ЧС в Москві 2010 р.), у ваговій категорії 75 кг - Євген ХИТРОВ (призер міжнародних турнірів), у ваговій категорії 81 кг - Олександр ГВОЗДИК (учасник ЧС в Москві 2010 р.), у ваговій категорії 91 кг - Олександр УСИК (призер ЧС в Москві 2010 р.), у надважкій ваговій категорії +91 кг - Роман КАПІТОНЕНКО (фіналіст ЧС в Москві 2010 р.).

За словами тренера, у зв’язку з отриманою травмою не зможе взяти участь у змаганнях В.ЛОМАЧЕНКО, проте він запрошений на турнір як почесний гість.