У Харкові засідає робоча група Комітету з економічних реформ

Харків. 22 жовтня. УНІАН. У Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» розпочалося розширене засідання робочої підгрупи «Розвиток науково-технічної та інноваційної сфери» Комітету з економічних реформ при Президентові України з питань передачі і комерціалізації технологій і об`єктів інтелектуальної власності, створених за державні кошти.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, у засіданні беруть участь голова губернатор Михайло ДОБКІН, заступник Міністра освіти і науки України, заступник голови робочої підгрупи Євген СУЛИМА, заступник Міністра освіти і науки України Віктор ІВЧЕНКО, голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ, ректори та проректори з питань наукової діяльності вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківської, Сумської та Полтавської областей, члени обласної науково-координаційної ради, представники Національної академії правових наук України, керівники академічних наукових установ, керівники галузевих наукових установ, представники ради молодих вчених, представники засобів масової інформації.

Звертаючись до учасників засідання, М.ДОБКІН сказав:

«Шановні учасники засідання! Дозвольте мені як голові Харківської обласної державної адміністрації привітати вас у стінах одного з провідних вищих навчальних закладів України, вузу, що славиться іменами своїх видатних вчених і випускників, славний інтелектом, історією і традиціями!

Сьогодні Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» відзначає 125-річчя з дня заснування, і я, перш за все, хочу привітати багатотисячну родину харківських політехніків з ювілеєм!

Тема сьогоднішнього засідання особливо актуальна для Харківського регіону, оскільки одним з головних ресурсів інноваційного соціально-економічного розвитку ми бачимо науковий потенціал, сконцентрований в області, а створення всіх необхідних умов для його реалізації - загальнодержавне завдання.

У Харківській області розробкою наукового продукту займається понад 200 організацій. Однак, в академічних наукових організаціях, вищих навчальних закладах практично відсутні структури забезпечення комерціалізації винаходів. Причиною є недостатня готовність науково-технічної сфери, неготовність її до роботи в ринкових умовах, обмеженість фінансування, не завжди достатній рівень економічної підготовки новаторів.

Актуальні проблеми лежать у площині визначення доцільності виконання тих чи інших наукових досліджень, затребуваності наукового продукту виробництвом, відповідності напрямів наукових досліджень пріоритетам сучасного ринку.

Упевнений, що рекомендації, які будуть вироблені учасниками сьогоднішнього засідання, будуть враховані як у роботі з удосконалення законодавства, так і в практиці економічного життя суспільства».