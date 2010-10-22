Добкін стурбований відсутністю динаміки в науці

Харків. 22 жовтня. УНІАН. На даний момент частка української промисловості у світовому виробництві становить близько 0,2%, тоді як 20 років тому перевищувала 2%.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це зазначив губернатор Михайло ДОБКІН в ході розширеного засідання робочої підгрупи «Розвиток науково-технічної та інноваційної сфери» Комітету з економічних реформ при Президентові України.

За його словами, це одна з причин, з яких втратила можливості динамічного розвитку українська наука.

«Разом із втратою серйозних ринків ми втратили можливість фінансувати науку, а вона не змогла самостійно перейти на нові рейки, коли замовлення не зверху надходить, а самим треба шукати шляхи, по яких можна розвиватися. В результаті ми маємо дві основні проблеми нашої науки: відрив реальних потреб ринку від наукових розробок вчених, а друга проблема випливає з першої - це відсутність нормальної матеріально-технічної бази, яка дозволяла б створювати затребуваний продукт. Тому всі зараз повинні розуміти, що без реальної затребуваності наукового продукту сама наука буде нікому не потрібна», - сказав М.ДОБКІН.