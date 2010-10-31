У Харкові починають підкидати бюлетені – «Батьківщина»

Харків. 31 жовтня. УНІАН. У Харкові на одній з виборчих дільниць Орджонікідзевського району відбулося вкидання бюлетенів в урну для голосування.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської обласної організації

партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», це сталося сьогодні близько 9-ї ранку на виборчій дільниці №452.

За інформацією прес-служби, спостерігач Ігор НАРІЖНИЙ побачив, як в урну для голосування невідома жінка вкинула пачку бюлетенів.

«Вранці не так багато людей встигли проголосувати, урна була порожня. Тому я відразу побачив, що бюлетенів в ній, після того як до урни підійшла ця жінка, стало набагато більше, ніж могло би бути після голосування однієї людини. Моє намагання запобігти злочину, секретар комісії (до речі від ПР) припинила зі словами: «не заважайте людям голосувати». Вона у повному сенсі слова відгородила мене від жінки-порушниці, чим дала останній спокійно піти. Співробітника міліції поруч з нами не було», - розповів І.НАРІЖНИЙ.

Наразі на дільниці складається акт про порушення, зазначили в прес-службі.