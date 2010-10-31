Міжнародні спостерігачі не виявили порушень на Харківщині
Але спостереження продовжують
Харків. 31 жовтня. УНІАН. Міжнародні спостерігачі від організації «За справедливі вибори» не виявили порушень виборчого законодавства на Харківщині.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказали міжнародні спостерігачі від організації «За справедливі вибори» Драган СТАНОЄВИЧ, Драган ТОДОРОВИЧ і Делич БОЖИДАР.
Спостерігачі зазначили, що вони відвідали 6 виборчих дільниць, поспілкувалися з працівниками комісій та спостерігачами, але жодного порушення не виявили. Вони наголосили, що спостерігачі та представники політичних партій продовжуватимуть спостерігати за ходом голосування й контролюватимуть дотримання законодавства.
В цілому спостерігачі підкреслили, що вибори організовані на дуже високому рівні.
«У мене 20-річний досвід, я вважаю, що тут вибори організовані настільки якісно, що навіть ми в Сербії хотіли би організувати так. Атмосфера достатньо мирна та спокійна, у мене навіть враження, що відбуваються вибори, відсутнє. Для мене, ще цікаво те, що члени виборчих комісій від різних партій працюють як єдине ціле. Вони працюють злагоджено, і якщо вони так працюватимуть – це показник демократичних процесів. Було для мене також неочікуваним те, що будь-де в місті, де ми проїжджали, не було агітаційних матеріалів», - сказав Д.ТОДОРОВИЧ.
Д.СТАНОЄВИЧ припустив, що під вечір ситуація може змінитися, але міжнародні спостерігачі задокументували всі свідчення членів виборчих комісій, а тому маніпулювати свідченнями не вийде.
Міжнародні спостерігачі зазначили, що готові презентувати звіт про свою роботу одразу після закінчення голосування.