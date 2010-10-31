МВС спростовує інформацію про те, що міліціонер підвозив виборців у Пісочині

Харків. 31 жовтня. УНІАН. Начальник Центру зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА спростувала інформацію про те, що працівник міліції сьогодні на автомобілі підвозив виборців до виборчих дільниць у селищі Пісочин Харківського району.

Коментуючи інформацію, Л.ВОЛКОВА повідомила УНІАН, що йдеться про «колишнього працівника міліції».

Крім того, зазначила вона, цей «старший інспектор відділу громадянства УМВСУ в ДВК №73», якого називає джерело - прес-служба Харківської обласної організації партії «Реформи і порядок», не міг надавати облікових карток з паспортного столу як посвідчення особи тим виборцям, які забули вдома свої паспорти.

«Згідно з законом про вибори, виборчі бюлетені видаються на підставі пред’явлення паспорта і аж ніяк не за якимись обліковими картками», - сказала Л.ВОЛКОВА.

Як повідомляв УНІАН, згідно з інформацією прес-служби Харківської обласної організації партії «Реформи і порядок», у селищі Пісочин Харківського району сьогодні було зафіксовано факт підвезення виборців до виборчих дільниць. За даними ПРП, «старший інспектор відділу громадянства УМВСУ в ДВК №73 підвозить виборців на власному автомобілі. Крім того, цей посадовець надає облікову картку з паспортного столу як посвідчення особи тим виборцям, які забули вдома свої паспорти».