Міжнародний спостерігач відзначає якість виборчих списків на Харківщині

Харків. 31 жовтня. УНІАН. На Харківщині списки виборців до нинішніх місцевих виборах підготовлені набагато краще, ніж до попередніх.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказав міжнародний спостерігач від організації «За справедливі вибори» Алекс ЛУР’Є (Німеччина).

А.ЛУР’Є відзначив те, що вибори відбуваються спокійно. Також він відзначив позитивну динаміку підготовки до виборів в Україні.

«Раніше, коли ми питали, які є проблеми, мені відповідали, що є проблема зі списками виборців. Це перші вибори, коли скарг на списки виборців було набагато менше, помітно падіння на порядок, якщо не два порядки», - сказав спостерігач.

А.ЛУР’Є зауважив, що на сьогодні залишається проблема технологічної організації виборчого процесу. Говорячи про норми виборчого законодавства, він наголосив, що деякі положення закону про вибори «виписані занадто докладно», а деякі положення закону «не полегшують роботу» виборчих комісій.

А.ЛУР’Є саркастично зазначив, що був свідком «грубого порушення» букви закону про місцеві вибори, зокрема до скриньки не були вкинуті контрольні листи.

«Це жахливі смертельні порушення по букві закону. Насправді це все технічні порушення. Але люди, які мали стежити за всіма цими речами, вони навіть не встигли вчитатися в ці норми. Закон написаний боюся, що не щиро, боюся, що для юристів, що не найкращими юристами й не для найкращих», - сказав спостерігач.

А.ЛУР’Є наголосив, що вибори в цілому відбувається в рамках закону, і деякі тенденції, про які його попереджували завчасно, «були перебільшені».

«Ніяких масованих порушень, я не бачив ніякого масованого переднаміреного порушення. Ті порушення, про які я говорив, це максимум не компетенція», - зауважив він.

А.ЛУР’Є відкинув звинувачення у тому, що міжнародних спостерігачів возять суворо визначеним маршрутом.

«Я не думаю, що Харків – це потьомкінське селище, в якій є показові частини і непоказові. Якби мене возили показовими дільницями, я би не потрапив на ту дільницю», - сказав він.

Як передавав УНІАН, кандидат на посаду Харківського міського голови від політичної партії «Справедливість» Олександр СИРОТА заявив про те, що міжнародних спостерігачів возять суворо запланованим маршрутом.