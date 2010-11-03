Варченко вимагає від Добкіна спростувати заяву про спробу ПРП зірвати вибори

Харків. 3 листопада. УНІАН. Харківська обласна організація партії «Реформи і Порядок» вимагає від голови Харківської облдержадміністрації Михайла ДОБКІНА спростувати інформацію про спробу облорганізації ПРП зірвати вибори.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ХОО ПРП, з такою заявою до М.ДОБКІНА через ЗМІ звернувся керівник облорганізації ПРП у 2001-2010 рр. Іван ВАРЧЕНКО.

Він заявив, що Михайло ДОБКІН, «зловживаючи власним статусом і втручаючись у перебіг кампанії в день голосування, з подачі голови обласної територіальної комісії Олександра РУСАНОВА, обдурив громадян України, зокрема виборців Харківщини. Він звинуватив Харківську організацію партії «Реформи і порядок» у тому, що знімаючись з виборів ПРП «порушує виборчий закон і правила, намагається зірвати виборчий процес в області». Такого ж роду інформацію поспішило поширити і прокоментувати Харківське обласне відділення Комітету виборців України».

І.ВАРЧЕНКО вважає, що «зірвати виборчій процес по всій Україні намагалася саме Партія регіонів, яка ухвалила бездарний закон «Про вибори…», чим встановила хронічний цейтнот для кожної виборчої процедури».

І.ВАРЧЕНКО наголошує, що Харківська ПРП «діяла у чіткій відповідності до ч.2 ст. 45 вказаного Закону, згідно з якою кандидат у депутати має право відкликати свою заяву про намір балотуватися навіть за два дні до дня голосування».

Політик заявляє, що «члени ХОО ПРП, учасники списку, подали відповідні заяви ще вранці 27 жовтня 2010 року, чим надали обласній територіальній виборчій комісії 4 дні для відповідних дій зі скасування реєстрації списку (про що маємо відповідні документи і реєстраційні записи). Переконаний, що голова ХОДА М.ДОБКІН знав про намір такий намір ПРП ще цього ж дня».

Як вважає І.ВАРЧЕНКО, «обласна ТВК свідомо затягнула процес, ухваливши рішення про скасування реєстрації аж у п’ятницю, 29 жовтня увечері, а дільничні комісії повідомила у другій половині дня в суботу. У такий спосіб саме Харківська обласна ТВК змусила працювати передвиборчу ніч членів ДВК над штампуванням бюлетенів позначками «вибув» і поставила під сумнів легітимність виборів взагалі».

І.ВАРЧЕНКО вимагає від М.ДОБКІНА «спростувати поширену ним неправдиву інформацію про намагання ХОО ПРП зірвати вибори».

Крім того, політик просить Комітет виборців України, який, як він вважає, «непрофесійно і без перевірки поширив свої негативні коментарі щодо ХОО ПРП, спростувати їх». «У разі відсутності таких спростувань, - заявив І.ВАРЧЕНКО, - вважатимемо ХОВ КВУ заангажованою структурою, негідною статусу незалежного експерта».