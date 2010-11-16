Сьогодні у Харкові страйкували 20 тисяч підприємців

Харків. 16 листопада. УНІАН. Сьогодні у Харкові близько 20 тисяч представників малого бізнесу протестували проти прийняття Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, акція протесту, яка була організована профспілкою таксистів України в Харківській області, Харківською профспілкою підприємців та Клубом підприємців Харкова, пройшла в центрі міста на площі Свободи.

Перед початком мітингу, який розпочався опівдні, до місця його проведення прибуло близько 1,5 тисяч автомобілів таксі, водії яких таким чином висловили свою позицію.

Лейтмотивом виступів на мітингу була вимога зупинити процес прийняття Податкового кодексу у тому вигляді, в якому він розглядається сьогодні Верховною радою України.

«Підприємці налаштовані рішуче, і якщо влада не відреагує на їхні вимоги, акції не зупиняться і люди можуть вдатися до більш радикальних заходів, зокрема, до перекриття вулиць, і вони готові були робити це вже сьогодні», - сказав у коментарі УНІАН голова профспілки таксистів України в Харківській області Сергій СТАРЦЕВ.

На мітингу були зібрані підписи під відповідним зверненням до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, Верховної ради та Кабінету міністрів України.

С.СТАРЦЕВ повідомив, що в середу, 17 листопада, у Харкові на тому ж місці відбудеться ще один мітинг з тими ж вимогами.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в рамках акції протесту проти прийняття Податкового кодексу більшість служб таксі Харкова з 8.00 до 16.00 не приймали замовлень. За даними С.СТАРЦЕВА, відтак не працювали близько 30 з 35 служб таксі. Акцією було охоплено понад 75% ринку таксистських перевезень Харкова.