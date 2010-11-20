У суботу через туман не працював Харківський аеропорт
Не відбулося близько 10 рейсів
Харків. 20 листопада. УНІАН. Сьогодні через густий туман, який протягом доби нависає над містом, була повністю паралізована робота Міжнародного аеропорту «Харків».
Як повідомили кореспонденту УНІАН в адміністрації аеропорту, з усіх рейсів, котрі за графіком мали бути виконані в суботу, 20 листопада, вдалося забезпечити лише рейс Відень - Харків – Відень. В середині дня погода дозволила, і авіалайнер зі столиці Автстрії, згідно з графіком, доставив пасажирів з Європи і вчасно відбув у зворотний бік до Відня.
За даними представника аеропорту, сьогодні вночі, зранку і на цей час загалом не відбулося близько 10 пасажирських рейсів - як внутрішніх, так і міжнародних.
Зокрема, не відбулося авіасполучення з Києвом (три рейси), Москвою (вчора також не прибув рейс о 22.30 з Росії), Хургадою (Єгипет).