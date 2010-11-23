ХАЗ вимагає від колишнього директора 40 млн. грн.

Харьков 23 ноября. УНИАН. Сегодня рабочие Харьковского авиазавода пикетировали Киевский районный суд города с требованием "принять объективное решение по делу против бывшего гендиректора предприятия Павла Науменко".

Как передает ИА "МОСТ-Харьков",десять "хазовцев" стояли у здания суда с плакатами "Суд! пора поставить точку", "Науменко – верни наши деньги", "Долой коррупцию в судах", "Судья Донец – не успеешь!", "Суд, верни ХАЗу украденные деньги!".

"Мы требуем справедливого решения: чтобы бывший директор ХАЗа Павел Науменко вернул те деньги, которые он своими неправильными действиями, можно сказать, украл с предприятия. Это порядка 40,4 миллионов гривень. Это не одна зарплата для выплаты коллективу завода… Вот уже 3 месяца 5-тысячный коллектив не получает зарплату, а у всех семьи… Мы требуем, чтобы суд принял объективное решение и обязал Науменко вернуть деньги, которые он украл у завода", - заявил в комментарии ИА "МОСТ-Харьков" один из представителей трудового коллектива завода Сергей Кубарев.

При этом, Кубарев не смог уточнить, каким образом Науменко "украл деньги". "В тонкости дела я не вникал", - сказал он.

Представитель авиазавода также отметил, что ХАЗ требует отвода судьи. "Дело ведет судья Ольга Донец. 9 ноября этого года судья Донец была задержана за получение взятки, и мы требуем, чтобы ее отстранили от ведения этого дела для принятия объективного решения по делу. Потому что сейчас наблюдается необъективность в ведении судебного заседания. Администрацией завода были направлены обращения в Генеральную прокуратуру по поводу неправомочных действий судьи. И вот буквально вчера пришел ответ из Высшего совета юстиции, что назначена проверка по деятельности судьи Донец", - заявил Кубарев.

В свою очередь, Ольга Донец обвинения в получении взятки не комментирует. "Любые обвинения требуют доказательств. Меня пока ни в чем не обвиняют. Кто-то хочет смешать меня с грязью", - сказала она. Судья не уточнила, кому может быть выгодно скомпрометировать ее, но отметила, что "это точно кому-то нужно".

Прокомментировать обвинения в свой адрес отказался и бывший гендиректор ХАЗа Павел Науменко: "Я ничего не комментирую".

23 ноября в 12:00 должно было состояться очередное слушание по делу, но заседание было перенесено на 16:00 из-за отсутствия представителя прокуратуры. Дело слушается с 2008 года.

Как сообщал "МОСТ-Харьков", 9 ноября Управление СБУ в Харьковской области распространило информацию о том, что за получение взятки задержан судья одного из районных судов города.