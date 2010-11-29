Харків. 29 листопада. УНІАН. На Харківщині розпочалися дні Московської області.

Як передає кореспондент УНІАН, у рамках проведення «Днів Московської області на Харківщині» в Харкові перебуває офіційна делегація Московської області на чолі із заступником голови уряду Московської області Російської Федерації Ігорем ПАРХОМЕНКОМ.

Сьогодні вранці в залі для офіційних делегацій Харківської облдержадміністрації відбулася зустріч керівництва Харківщини з делегацією Московської області.

Голова ХОДА Михайло ДОБКІН значну увагу приділив здобуткам у галузі розвитку товарообігу та культурних обмінів між двома регіонами. Він наголосив на необхідності подальшого поглиблення економічних зв’язків.

У свою чергу І.ПАРХОМЕНКО висловив вдячність за можливість організувати «Дні Московської області на Харківщині». Він зазначив, що такі заходи дадуть можливість пожвавити взаємовигідні економічні та культурні контакти.

І.ПАРХОМЕНКО наголосив на необхідності обміну студентами, навчальними програмами та новітніми підходами у гуманітарній галузі. Також голова російської делегацій звернув увагу на можливості пожвавлення муніципального співробітництва та взаємодії законодавчих зібрань двох областей.

І.ПАРХОМЕНКО звернув увагу керівництва Харківщини на великій кількості промислово-економічних виставок, які регулярно відбуваються в Підмосков’ї, і запросив до співпраці в цій галузі українські підприємства.

«Ми сьогодні відкриті до співробітництва й сподіваємося в майбутньому на розвиток теплих взаємин між Підмосков’ям та Харківською областю», - сказав І.ПАРХОМОВ.

М.ДОБКІН погодився з необхідністю розвитку окреслених галузей співробітництва між двома регіонами і наголосив, що наступного року делегація Харківської області відвідає з офіційним візитом Московську область.

Крім офіційних зустрічей сьогодні також відбудеться урочисте відкриття виставки-презентації «Днів Московської області на Харківщині», відкриття в Харкові філії Міжнародної асоціації «Споріднені міста». Також учасники офіційної делегації Московської області візьмуть участь у засіданнях круглих столів з питань співробітництва в сферах промисловості та інноваційних технологій, агропромислового комплексу, екології, співробітництва в гуманітарній сфері й соціальній політиці.

За результатами візиту відбудеться підписання «Протоколу про торгово-економічне, науково-технічне й культурне співробітництво на 2011-2012 року» в рамках Угоди між Урядом Московської області і Харківською облдержадміністрацією, а також підписання угоди між Адміністрацією Павлово-Посадського муніципального району Московської області Російської Федерації й Харківською райдержадміністрацією Харківської області України.