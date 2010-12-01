Гузир вважає, що «справу Климентьєва» неетично порівнювати зі «справою Гонгадзе»

Харків. 1 грудня. УНІАН. Заступник начальника Головного управління боротьби з організованою злочинністю і корупцією Генеральної прокуратури України Володимир ГУЗИР заявляє, що правоохоронні структури активно ведуть розслідування зникнення харківського журналіста Василя КЛИМЕНТЬЄВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ГУЗИР сказав на прес-конференції в Києві.

«У справі задіяні величезні сили. Оперативно-розшуковою діяльністю займається понад 70 працівників, у тому числі переважна більшість - із центрального апарату», – повідомив він.

За словами В.ГУЗИРЯ, на сьогодні з восьми версій, над якими працювало слідство, було відпрацьовано чотири і вони не знайшли свого підтвердження. Це, зокрема, версії: про розбійний напад; викрадення з метою отримання викупу; випадкове утоплення; загибель в результаті ДТП. «На жаль, основна версія, пов’язана з професійною діяльністю КЛИМЕНТЬЄВА, досі перебуває в роботі», - зазначив В.ГУЗИР.

При цьому представник Генеральної прокуратури позитивно оцінив роботу слідчого: «Досвідчений фахівець, який спеціалізується на певній категорії злочинів”. “Мені здається, задіяні максимально професійні сили», – сказав він.

На запитання про те, чи не затягнеться розслідування, перетворившись на відповідник «справи Гонгадзе», В.ГУЗИР зазначив, що порівняння цих двох справ є неетичним, а щодо термінів розслідування сказав: «Як Бог дасть, Її Величність удача. Слідство – це не робота. Слідство – це мистецтво».

У свою чергу заступник головного редактора харківської газети «Новий стиль» (у якій працював і зниклий В.КЛИМЕНТЬЄВ) Петро МАТВІЄНКО під час прес-конференції зробив заяву про те, що його життю і здоров’ю загрожує небезпека. «Якщо зі мною станеться побиття, самогубство або щось інше - в цьому варто звинувачувати правоохоронні органи», - сказав, зокрема, він.

За словами П.МАТВІЄНКА, 14 жовтня цього року в його помешканні було проведено два обшуки, приводом для яких стала його громадська діяльність. «Пред’являли дуже дивне формулювання: через те, що МАТВІЄНКО робить заяви, дає інтерв’ю, збирає прес-конференції та їздить до Києва, чим збурює громадську думку, провести у МАТВІЄНКА обшук», - розповів він.

Заступник головного редактора «Нового стилю» висловив занепокоєння власним майбутнім, заявивши: «Зараз у мене є відомості, що зі мною може статись щось подібне до того, що трапилось у Москві або Білорусі». При цьому він наголосив, що не збирається заподіяти собі фізичної шкоди. «Я дуже обережно ставлюсь до власного життя, і самогубством покінчити не збираюсь, але, на жаль, провокації можливі, і причиною є саме моя громадська активність», – підкреслив П.МАТВІЄНКО.

Як повідомляв УНІАН, головний редактор харківської газети «Новий стиль» В.КЛИМЕНТЬЄВ зник 11 серпня 2010 року. За фактом зникнення журналіста Дзержинським райвідділом міліції Харкова була порушена кримінальна справа за статтею «умисне вбивство».