Металіст продовжить виступ у Лізі Європи

Харків. 1 грудня. УНІАН. Харківський Металіст продовжить свій виступ у цьогорічному розіграші Ліги Європи.

Це стало відомо після завершення матчу пари Сампдорія – ПСВ, у якому голландський клуб виграв у італійців з рахунком 2:1.

Становище у групі I після 5 турів: ПСВ – 13 очок, Металіст – 10 очок, Сампдорія – 5, Дебрецен – 0.

Тепер, незалежно від результату останнього матчу турнірної стадії Ліги Європи між ПСВ та Металістом, харківський клуб стає недосяжним для свого переслідувача – Сампдорії. Металіст із другого (або й з першого - залежно від гри з ПСВ) місця продовжить свій виступ в одному з найпрестижніших європейських турнірів.