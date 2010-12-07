На Харківщині зріс борг підприємств із виплати зарплат

Харків. 7 грудня. УНІАН. У листопаді борг підприємств Харківщини з виплати зарплати зріс більше, ніж на 6 млн. грн. і становить 135 млн. грн., борг зі сплати внесків до Пенсійного фонду збільшився на майже 7 млн. грн. – до 265 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови Харківської облдержадміністрації Ігорю ШУРМУ.

Заступник губернатора зазначив, що зростання боргів з виплати зарплат і внесків до Пенсійного фонду відбулося у Борівському, Вовчанському, Валківському районах, містах Харків і Куп’янськ. Він наголосив, що основною причиною зростання боргів є несплата державними та комунальними підприємствами поточних платежів.

За словами І.ШУРМИ, на долю 5 підприємств припадає 54% загальної суми боргу з виплати заробітної плати та 43% боргів по внесках до Пенсійного фонду.

Серед найбільших боржників він назвав ДП «Завод ім. Малишева» (борги з виплати зарплат становлять 13 млн. грн., до Пенсійного фонду - 16 млн. грн.), Харківський приладобудівний завод ім. Шевченка (зарплата – 23 млн. грн., ПФ – майже 11 млн. грн.), Харківське державне авіаційне виробниче підприємство (зарплата –17 млн. грн., ПФ – 51 млн. грн.), ДП «ХЕМЗ» (зарплата – 5,7 млн. грн., ПФ – 5,8 млн. грн.), КП «Міськелектротранс» (зарплата – 17,7 млн. грн., ПФ – 30,1 млн. грн.).

Прокурор Харківської області Геннадій ТЮРІН наприкінці тижня на прес-конференції наголосив, що органи прокуратури посилили нагляд за підприємствами-боржниками. Так, за його словами, на Харківщині за 11 місяців порушено 82 кримінальні справи, з яких 69 вже спрямовані до суду. Притягнуто до відповідальності 532 посадові особи, відшкодовано понад 94 млн. грн.

Г.ТЮРІН підкреслив, що прокуратура спільно з облдержадміністрацією «почали практикувати спільні виїзди в міста й райони і там проводити засідання комісій».

Прокурор зазначив, що його не влаштовує ситуація з виплатою боргів із зарплати і внесків до ПФ, і запропонував публічно порушити кримінальну справу проти керівника підприємства-боржника.

«Я в цілях профілактики дав команду своєму заступнику, щоб підібрали кілька керівників, де ми вже провели перевірку і в нас є підстави для порушення кримінальної справи. Хочемо показати нашим громадянам і в присутності всіх порушити кримінальну справу, де це потрібно – більш жорстку міри впливу до них обрати», - сказав Г.ТЮРІН.