19-річна жінка намагалася продати свою дитину

Харків. 7 грудня. УНІАН. У Харкові правоохоронці затримали 19-річну жінку, яка намагалася продати свою дитину.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

У ході перевірки оперативної інформації працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, облуправління міліції встановили, що 19-річна уродженка міста Ромни Сумської області намагається продати свого сина 2009 року народження за 15 тис. дол.

Жінку було затримано у момент передачі грошей в обмін на дитину. Речові докази вилучено. Хлопчика після огляду лікарів передали до Дитячого будинку №3 міста Харкова.

Рішення продати дитину зловмисниця пояснила тяжким матеріальним станом.

За фактом спроби продати дитину порушено кримінальну справу за ч.3 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми). Затримана знаходиться у СІЗО.

Також правоохоронці встановили, що жінка, маючи двох дітей, вела асоціальний спосіб життя (зловживала алкоголем, займалася проституцією) та до цього вже була засуджена. Стосовно першої дитини, яка проживає з батьком, суд ухвалив рішення позбавити жінку батьківських прав.