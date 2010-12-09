У Харкові сім класів закрили на карантин

Харків. 9 грудня. УНІАН. Сім класів трьох харківських шкіл закрили на карантин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє сайт Харківської санітарно-епідеміологічної станції.

За даними міської СЕС, у Московському районі Харкова карантин оголошено в 3-Б класі ЗОШ №56 та 1-В класі ЗОШ №143, у Фрунзенському районі – в 1-Б, 2-Г, 4-Б, 7-А, 9-А класах ЗОШ №11.

За даними СЕС, у місті циркулюють віруси грипу А, В, парагрипу, РС- та аденовіруси, але показники захворюваності є вдвічі нижчими середньосезонного рівня та в 4 рази -показника епідемічного порогу.