Облрада виділила страйкуючому Міськелектротрансу 5 млн. грн.

Харків. 23 грудня. УНІАН. Харківська обласна рада виділила на виплату зарплат працівникам страйкуючого комунального підприємства «Міськелектротранс» 5 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення про це було ухвалене сьогодні на сесії облради. Кошти виділено із загального фонду обласного бюджету.

За інформацією начальника Головного фінансового управління Харківської облдержадміністрації Сергія ОВСЯННИКОВА, крім цього, 7,4 млн. грн. буде виділено «Міськелектротрансу» за державною субвенцією.

У той же час, сьогодні на маршрути у Харкові четвертий день поспіль не вийшов жоден тролейбус і трамвай. У профкомі «Міськелектротрансу» повідомили про те, що «зарплати почали видавати», але виділені кошти «не покриють всю суму боргу», яка накопичилася за чотири місяці, «а це – понад 20 мільйонів».

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня у Харкові розпочався попереджувальний страйк працівників КП «Міськелектротранс» – на маршрути міста повністю не вийшли трамваї і тролейбуси. Загалом на лінії протягом чотирьох діб щодня не виходять 358 одиниць пасажирського транспорту – 162 тролейбуси і 196 трамваїв всіх чотирьох міських депо. Страйкарі, а це близько 700 водіїв і кондукторів, вимагають негайної виплати зарплат для тритисячного колективу підприємства. За даними профкому підприємства, загальна сума боргу працівникам «Міськелектротрансу» становить 22,4 млн. грн. Зарплату не виплачують із серпня 2010 року.

22 грудня під стінами Харківської міськради пройшов черговий мітинг з вимогами негайної виплати зарплат Його учасники зажадали порушити кримінальну справу проти винних у цьому. Страйкарі ухвалили резолюцію і висунули вимоги негайної виплати зарплат за кілька місяців включно з авансом за грудень, термінового створення комісії з вивчення ситуації на КП «Міськелектротранс», звіту на сесії міськради директора підприємства Сергія ПОЧЕПЕЦЬКОГО, проведення звітних профспілкових зборів у всіх депо з метою перевиборів керівництва профкомів, припинити реорганізацію «Міськелектротрансу» в підприємство «Харківпас» і закриття тролейбусного депо №2 та Жовтневого трамвайного депо, а також ліквідацію маршрутів і транспортних розв’язок. Страйкарі також вимагають провести на підприємстві «Міськелектротранс» перевірку, яку має здійснити Контрольно-ревізійне управління. Учасники мітингу передали резолюцію депутатам міської ради.