За чутками, Tarnished Edition вийде 5 червня.

FromSoftware розширює стартовий набір класів в Elden Ring разом із випуском Tarnished Edition, перевидання гри, приуроченого до релізу Nintendo Switch 2.

Як повідомляє Eurogamer, у гру додадуть два нові класи: Лицар Ід і Важкий Лицар. Обидва натхненні персонажами з попередніх ігор студії, а також отримують унікальне спорядження вже на старті.

Лицар Ід являє собою легкий, але смертоносний білд. Він стартує з новою зброєю - Milady, полегшеною версією дворучного меча, раніше доступного тільки після перемоги над одним із босів у DLC.

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Важкий Лицар, навпаки, - типовий представник повільних, але стійких бійців. Він носить масивну чорну броню без щита і озброєний новою версією важкого вигнутого меча, що нагадує гігантський фальшіон.

Tarnished Edition, за чутками, приурочена до запуску Nintendo Switch 2 5 червня, але весь контент, включно з новими класами і зброєю, також з'явиться на ПК.

Тим часом FromSoftware працює над наступною грою - The Duskbloods. Нещодавно геймдиректор проекту Хідетака Міядзакі поділився подробицями про гру.

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