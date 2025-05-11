Путін і Кім перетворюють свій союз на ефективний інструмент військової пропаганди.

КНДР і Росія протягом кількох місяців приховували присутність північнокорейських військ у РФ, проте зараз ведуть дедалі активнішу пропаганду про зміцнення партнерства між двома країнами, пише The Wall Street Journal.

"Тепер обидві сторони сурмлять про свій військовий союз, малюючи набагато більш райдужну картину свого партнерства, ніж неузгоджені та суперечливі відносини, про які розповідають Україна та її союзники", - пише WSJ.

Як вважає видання, для Володимира Путіна розкриття правди про причетність Північної Кореї показує США та іншим країнам, що у Росії є надійні друзі, які допоможуть їй продовжити боротьбу з Україною. Російський президент посилив це послання на військовому параді в п'ятницю в Москві, присвяченому Дню Перемоги, на який зібралася найбільша кількість світових лідерів, включно з китайським лідером Сі Цзіньпіном, з моменту початку війни в Україні на початку 2022 року.

Відео дня

При цьому Кім Чен Ин, який тільки минулого місяця повідомив північнокорейцям новину про участь у війні в Україні, тепер зустрічає тисячі поранених бійців, які повернулися додому, як героїв, підкреслює WSJ.

"Пропагандистська акція допомагає Кіму запобігти можливому удару у відповідь через відправку військ на війну в іншу країну, з огляду на його зростаючу агресію по відношенню до сусідньої Південної Кореї... Кім заявив, що відправлення його військ було виправданим здійсненням суверенних прав, і назвав тих, хто воював, "героями і вищими представниками честі нації", - зазначає видання.

Останніми днями російські державні ЗМІ та прокремлівські військові блогери викладають явно постановочні відео, в яких північнокорейські солдати зображені вправними й хоробрими. Так, в одному з російських новинних шоу показали, як п'ятеро північнокорейських солдатів співають радянську пісню "Катюша" в перекладі корейською мовою. У шоу також показували відео, на якому північнокорейці стріляють з рушниць, бігають по окопах і кидають ручні гранати.

"Це продумана кампанія, спрямована на те, щоб представити північнокорейців як "бойових братів" Росії, чия військова підтримка не слабшає", - каже Кріс Манді, доцент південнокорейського університету Донгсео.

При цьому така активна пропаганда Москви і Пхеньяну різко контрастує з повідомленнями українських і південнокорейських чиновників, зазначає WSJ. Під час першого розгортання північнокорейці були збиті з пантелику ударними безпілотниками, які заполонили лінію фронту і були легко переможені українцями. При цьому російські солдати називали північнокорейців "любителями собачатини на сніданок", згідно з перехопленими ЗСУ повідомленнями.

Заяви Путіна і Кіма про війну в Україні

Раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що участь його країни в російсько-українській війні є виправданою, підкресливши, що вона є здійсненням суверенних прав на захист "братнього народу".

А російський диктатор Путін на своїй прес-конференції 10 травня також офіційно визнав участь Північної Кореї у війні проти України, підтвердивши, що її війська "героїчно" вступали в бій проти ЗСУ.

Також нещодавно в Росії показали військових КНДР, які воюють проти України. На відео можна побачити фрагменти навчань військових КНДР. Уже ввечері після тренувань військові Пхеньяна йшли відпочивати, наспівуючи пісню корейською.

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