У Харкові п’ятий день страйкують водії тролейбусів, трамваї вийшли на лінії

Харків. 24 грудня. УНІАН. У Харкові продовжується страйк водіїв тролейбусів, незважаючи на часткову виплату зарплат працівникам трамвайних депо.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у диспетчерській комунального підприємства «Міськелектротранс», сьогодні на лінії вийшли трамваї обох трамвайних депо Харкова.

Загалом це «близько 75% машин від необхідного», зазначив співрозмовник агентства й додав, що згідно з графіком щодня на лінії має виходити до 200 трамваїв.

Водночас, повідомив він, сьогодні на маршрути повністю не вийшли тролейбуси обох міських тролейбусних депо – загалом це близько 160 одиниць пасажирського транспорту.

У профкомі «Міськелектротрансу» пояснили, що трамвайні депо розпочали працювати у зв’язку з початком виплати зарплат. «Гроші людям розпочали видавати ще вчора» - зазначили у профкомі.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня у Харкові розпочався страйк працівників КП «Міськелектротранс» з вимогами виплати зарплат. Протягом чотирьох днів на маршрути не виходили близько 360 тролейбусів і трамваїв всіх чотирьох міських депо. Загальна сума заборгованої зарплати колективу «Місьелектротрансу» на момент страйку становила 22,4 млн. грн., і її не сплачували із серпня 2010 р.

23 грудня Харківська облрада виділила з обласного бюджету для виплати зарплат страйкарям 5 млн. грн. За даними міського голови Геннадія КЕРНЕСА, загалом на сьогодні для виплати заборгованих зарплат колективу «Міськелектротрансу» має надійти 13 млн. грн., близько 8 млн. грн. з яких спрямовує Кабінет міністрів.