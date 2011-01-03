Тарганів з України конфіскували в дохід Російської держави

Харків. 2 січня. УНІАН. Судові пристави подарували Білгородському зоопарку 1930 мармурових і 90 гігантських тарганів, а також 30 хвилястих папужок, повідомляє Лента.ру з посиланням на сайт Федеральної служби судових приставів.

Таргани в кількості 2020 штук були вилучені у громадянина України, провідника потягу Харків - Москва в лютому 2010 року. Папужок нелегально переміщав через кордон росіянин. Його затримали в електричці Козача Лопань - Наумовка в квітні того ж року.

Рішенням Свердловського районного суду Білгорода і таргани, і папужки були конфісковані в дохід держави.

Співробітники зоопарку були раді прийняти від судових приставів-виконавців такий дар, наголошується в прес-релізах. Хто доглядав за тарганами і птахами впродовж судового розгляду, не уточнюється.

Передача конфіскату відбулася ще 22 грудня 2010 року. На сайті УФССП по Білгородській області папужкам і тарганам присвячені окремі повідомлення.

Мармурові таргани можуть досягати в довжину трьох сантиметрів, а гігантські таракани-блаберуси - 9 сантиметрів. Обидва види зустрічаються в Південній Америці.