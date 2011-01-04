На Харківщині створено ландшафтний парк «Червонооскільський»

Харків. 31 грудня. УНІАН. На Харківщині за сприяння Державного управління охорони навколишнього природного середовища (ОНПС) у Куп’янському та Ізюмському районах створено регіональний ландшафтний парк «Червонооскільський».

Про це повідомляється на сайті Міністерства екології та природних ресурсів України.

Завдяки створенню нового регіонального ландшафтного парку площа природно-заповідного фонду Харківщини збільшилася на 7 тис. га – до 72,7 тис. га (2,3% території області).

За словами першого заступника начальника Держуправління ОНПС у Харківській області Михайла КУШНЕРСЬКОГО, надання природоохоронного статусу цій території забезпечить збереження цінних природних комплексів регіону та підвищить показник соціально-економічного розвитку регіону в частині збільшення площі природно-заповідного фонду області.

М.КУШНЕРСЬКИЙ наголосив, що в подальшому держуправління, згідно з рішеннями Харківської облради, розширюватиме площу регіонального ландшафтного парку «Червонооскільский».