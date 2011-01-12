ВАСУ відхилив позов кримського юриста про незаконність ратифікації Харківських угод

Харків. 12 січня. УНІАН. Вищий адміністративний суд України на засіданні 11 січня відхилив позов юриста із Феодосії Костянтина КУЛАКА про незаконність ратифікації Верховною Радою Харківських угод між Україною та Росією про подовження перебування Чорноморського флоту Росії на українській території до 2042 року.

Про це повідомляє газета «Україна молода» (№ 4 від 12 січня 2011 року).

К.КУЛАК наполягав, що Верховна Рада порушила процедуру голосування, коли з бійкою та використанням карток відсутніх у залі депутатів ратифікувала угоди, тому парламент мусить сам скасувати своє протиправне рішення. Однак суд вирішив позов відхилити.

«Я наперед знав, що позов, швидше за все, відхилять. Суддів-героїв зараз знайти дуже важко. Звичайно, я сподівався, що Вищий адмінсуд захоче поставити Верховну Раду на місце, адже я на основі відкритих джерел показав незаконність того, як відбувалася ратифікація Харківських угод», - цитує газета слова К.КУЛАКА.

За словами юриста, судді допитувалися у нього, навіщо він подавав такий позов, для чого це потрібно, чому саме до цього суду тощо. «Вчора оголосили лише першу частину рішення - «відхилити». Аргументацію оголосять пізніше, проте, швидше за все, позов відхилили як «необґрунтований», - пише видання.

Як повідомляв УНІАН, 40-річний юрист з Феодосії К.КУЛАК 5 травня 2010 року подав до суду адміністративний позов про визнання протиправними дії народних депутатів України в ході пленарного засідання 27 квітня 2010 року, коли відбувалась ратифікація угоди.