Підприємства заборгували Пенсійному фонду 2 млрд. грн.

Харків. 12 січня. УНІАН. Заборгованість підприємств перед Пенсійним фондом України перевищують 2 мільярди гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Харкові повідомив голова правління Пенсійного фонду України Борис ЗАЙЧУК.

За його словами, в тому числі 600 млн. грн. становить борг підприємств, котрі знаходяться в стадії банкрутства, майже 500 млн. грн. – борги комунальних та стратегічних підприємств, до яких ПФУ не має права застосовувати штрафних санкцій.

Навіть якщо ці кошти вдасться залучити, підкреслив Б.ЗАЙЧУК, вони не покриють дефіцит бюджету Пенсійного фонду.