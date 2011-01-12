Підприємства заборгували Пенсійному фонду 2 млрд. грн.
15:23, 12 січня 2011Харьків
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Поінформував голова ПФ Зайчук
Харків. 12 січня. УНІАН. Заборгованість підприємств перед Пенсійним фондом України перевищують 2 мільярди гривень.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Харкові повідомив голова правління Пенсійного фонду України Борис ЗАЙЧУК.
За його словами, в тому числі 600 млн. грн. становить борг підприємств, котрі знаходяться в стадії банкрутства, майже 500 млн. грн. – борги комунальних та стратегічних підприємств, до яких ПФУ не має права застосовувати штрафних санкцій.
Навіть якщо ці кошти вдасться залучити, підкреслив Б.ЗАЙЧУК, вони не покриють дефіцит бюджету Пенсійного фонду.
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