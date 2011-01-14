Прокуратура не знайшла порушень при закупівлі лав для станції метро «Олексіївська»

Харків. 14 січня. УНІАН. Харківська міжрайонна транспортна прокурора, провівши за запитом Харківського міського голови Геннадія КЕРНЕСА законність процедури закупівлі лав для станції метро «Олексіївська», не виявила порушень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний сайт Харківської міської ради, посилаючись на письмове повідомлення Харківського міжрайонного транспортного прокурора про результати перевірки процедури закупівлі.

Прокуратура встановила, що «ціна закупівлі 10 конструкцій лав для платформної частини станції метро «Олексіївська», згідно з укладеним договором та фактично перерахованими коштами, становить 288 тис. грн». Законність і обґрунтованість закупівельної ціни доведена висновком Науково-дослідного експертного криміналістичного центру Управління МВС України на Південній залізниці.

Таким чином, Харківська міжрайонна транспортна прокуратура винесла постанову про відмову в порушенні кримінальної справи стосовно службових осіб КП «Харківський метрополітен» у зв’язку з відсутністю в їхніх діях ознак складу злочину.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні в ЗМІ з’явилася інформація про те, «Харківський метрополітен» купив у «одного учасника» конструкції лав у кількості 10 штук для платформенної частини нової станції «за рахунок коштів державного бюджету з очікуваною вартістю 630 тис. грн.».

27 грудня харківський міський голова Г.КЕРНЕС спростував інформацію про те, що лави для нової станції метро «Олексіївська» було придбано за 630 тис. грн., та звернувся до прокуратури з проханням провести перевірку наявності чи відсутності порушень вимог чинного законодавства України при закупівлі конструкцій лав для станції метро «Олексіївська». 28 грудня Дирекція метрополітену, що будується КП «Харківський метрополітен», офіційно заявила, що вартість 10 трисекційних лав становить 288 тис. гривень.

«Єдиними документами, які дають відповідь на питання, скільки насправді коштували лави для станції метро «Олексіївська», є специфікація до угоди і товарна накладна. В них чітко вказано, що Харківський метрополітен купив не 10 лав на суму 630 тис. грн., а 10 трисекційних конструкцій лав підвищеної зносостійкості на загальну суму 288 тис. грн.», - зазначив Г.КЕРНЕС.