У Харкові 8 людей перехворіли каліфорнійським грипом

Харків. 25 січня. УНІАН. Вісім випадків захворювання на грип A/H1N1 («каліфорнійський» грип) зафіксовано у Харкові в цьому епідемічному сезоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє сайт Харківської міськради з посиланням на головного лікаря Харківської міської санітарно-епідеміологічної станції Ірину ЗУБКОВУ.

За її інформацією, «каліфорнійський» грип був діагностований у п`яти дорослих (з них двоє - вагітні жінки) і трьох дітей.

«Всі ці харків`яни пройшли курс лікування і вже одужали», - повідомила І.ЗУБКОВА.

За її словами, міська санепідемстанція обстежила 2800 хворих, які лікуються в стаціонарі. У 829 чоловік виявили грип. Зокрема, парагрип виявлений у 48,9% обстежених, аденовіруси - у 20,5%, грип А і В - у 11%.

І.ЗУБКОВА підкреслила, що санепідемслужба міста постійно проводить санітарно-просвітницьку роботу про необхідність вакцинації проти грипу як найнадійнішого способу захисту від цього захворювання.