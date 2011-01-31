У Харкові розпочалося будівництво нової станції метро

Харків. 31 січня. УНІАН. У Харкові будівельники залили перший кубометр бетону на будівництві нової станції метро.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, в урочистій церемонії «закладання першого каменя» нової станції взяли участь голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН і Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС.

Керівники міста й області заклали в тіло нової станції метрополітену пам’ятну капсулу з написом, у якому зазначається, що об’єкт «будується в рамках підготовки Харкова до проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу».

За словами Г.КЕРНЕСА, станція називатиметься «Перемога», відтак у оформленні її інтер’єру буде використана «символіка часів Великої Вітчизняної війни». Говорячи про технічне оснащення станції, мер підкреслив, що «Перемога» буде обладнана спеціальними підйомниками для інвалідів.

Г.КЕРНЕС також зауважив, що вже віддав відповідне розпорядження, й найближчим часом Харківський метрополітен закупить нові поїзди.

«Буде придбано як мінімум 1, як максимум - 2 нових поїзди», - сказав Г.КЕРНЕС.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 21 грудня 2010 року за участю віце-прем’єр-міністра, міністр інфраструктури України Бориса КОЛЕСНИКОВА була відкрита 29-станція метро «Олексіївська», побудована в рамках Державної цільової програми з підготовки й проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Євро-2012 року з футболу. Тоді Б.КОЛЕСНИКОВ пообіцяв, що наступна станція Харківського метрополітену буде відкрита у травні 2012 року.

Довідка УНІАН. «Перемога» є кінцевою станцією Олексіївської лінії метрополітену, яка розташована в північній частині міста на перетині проспекту Перемоги та проспекту Людвіга Свободи. Вона дозволить обслуговувати житловий масив Олексіївка з населенням понад 300 тис. осіб. Відстань між станціями «Олексіївська» і «Перемога» - 1,14 км. Планований середньодобовий обсяг пасажирських перевезень по станції «Перемога» - близько 40 тис. осіб.