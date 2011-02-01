Підприємці відновлюють акції протесту
10:05, 01 лютого 2011Харьків
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Сьогодні у містах пройдуть мітинги
Харків. 1 лютого. УНІАН. Асамблея громадських організацій малого і середнього бізнесу України має намір відновити безстрокову акцію протесту з 1 лютого, заявив голова асамблеї Ігор ГУРНЯК.
«Причиною акції є те, що проти учасників підприємницького Майдану застосовують репресії, і влада намагається налагодити діалог з підприємцями виключно фіскальними і силовими методами», - наводить його слова Бі-бі-сі.
За його даними, мітинги пройдуть у Львові, Києві, Одесі, Харкові, Вінниці, Луганську, Хмельницькому та деяких інших містах.
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