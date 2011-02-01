Підприємці відновлюють акції протесту

Харків. 1 лютого. УНІАН. Асамблея громадських організацій малого і середнього бізнесу України має намір відновити безстрокову акцію протесту з 1 лютого, заявив голова асамблеї Ігор ГУРНЯК.

«Причиною акції є те, що проти учасників підприємницького Майдану застосовують репресії, і влада намагається налагодити діалог з підприємцями виключно фіскальними і силовими методами», - наводить його слова Бі-бі-сі.

За його даними, мітинги пройдуть у Львові, Києві, Одесі, Харкові, Вінниці, Луганську, Хмельницькому та деяких інших містах.