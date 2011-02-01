Лубківський розповів про умови придбання квитків на Євро-2012
Виключно через сайт uefa.com
Харків. 1 лютого. УНІАН. Голова місцевого організаційного комітету Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ повідомив, що квитки на матчі чемпіонату Європи 2012 року продаватимуться виключно через сайт uefa.com.
Про це він заявив журналістам у ході семінару з продажу квитків на Євро-2012, який відбувся у Києві.
М.ЛУБКІВСЬКИЙ зазначив, що основною метою цієї системи є захист від продажу підроблених квитків.
Він сказав, що всього у продаж надійде близько 1,4 млн. квитків на 31 матч чемпіонату.
За словами М.ЛУБКІВСЬКОГО, передбачається, що близько 75% від загальної кількості квитків наявних на матчі Євро-2012 отримають футбольні вболівальники конкретних команд.
М.ЛУБКІВСЬКИЙ розповів, що всі квитки буде розподілено на декілька груп. Першу з них становитимуть квитки, які будуть продаватися на кожен окремий матч.
Другу групу квитків складуть перепустки, придбавши які вболівальники зможуть відвідувати матчі за участі обраної ними команди. З урахуванням конкретних потреб вболівальників пропонується два типи таких квитків: комплекти квитків на групові матчі чемпіонату і комплекти квитків на всі матчі турніру.
Придбавши другий варіант комплекту, вболівальники матимуть змогу відвідувати всі матчі до самого фіналу за участі обраної команди.
Ваучер стає недійсним, коли команда вибуває з турніру. Після цього власник комплекту отримає відшкодування вартості матчів цієї стадії, до якої не потрапила його команда.
Ще одним варіантом комплекту квитків є квитки, що дають можливість потрапити на матчі, які відбуватимуться на конкретному стадіоні.