Лубківський розповів про умови придбання квитків на Євро-2012

Харків. 1 лютого. УНІАН. Голова місцевого організаційного комітету Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ повідомив, що квитки на матчі чемпіонату Європи 2012 року продаватимуться виключно через сайт uefa.com.

Про це він заявив журналістам у ході семінару з продажу квитків на Євро-2012, який відбувся у Києві.

М.ЛУБКІВСЬКИЙ зазначив, що основною метою цієї системи є захист від продажу підроблених квитків.

Він сказав, що всього у продаж надійде близько 1,4 млн. квитків на 31 матч чемпіонату.

За словами М.ЛУБКІВСЬКОГО, передбачається, що близько 75% від загальної кількості квитків наявних на матчі Євро-2012 отримають футбольні вболівальники конкретних команд.

М.ЛУБКІВСЬКИЙ розповів, що всі квитки буде розподілено на декілька груп. Першу з них становитимуть квитки, які будуть продаватися на кожен окремий матч.

Другу групу квитків складуть перепустки, придбавши які вболівальники зможуть відвідувати матчі за участі обраної ними команди. З урахуванням конкретних потреб вболівальників пропонується два типи таких квитків: комплекти квитків на групові матчі чемпіонату і комплекти квитків на всі матчі турніру.

Придбавши другий варіант комплекту, вболівальники матимуть змогу відвідувати всі матчі до самого фіналу за участі обраної команди.

Ваучер стає недійсним, коли команда вибуває з турніру. Після цього власник комплекту отримає відшкодування вартості матчів цієї стадії, до якої не потрапила його команда.

Ще одним варіантом комплекту квитків є квитки, що дають можливість потрапити на матчі, які відбуватимуться на конкретному стадіоні.