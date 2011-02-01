На Харківщині подешевшала земля

Харків. 1 лютого. УНІАН. Середня вартість землі в Харківській області під котеджне будівництво в січні 2011 року знизилася на 0,34%, або 6 дол., - до 1840 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок у Харківському районі знизилася на 0,32% (6 дол.) - до 1912 дол./сотка, у Дергачевськом - на 0,40% (7 дол.) - до 1810 дол./сотка, у Чугуївському - на 0,30% (3 дол.) - до 1046 дол./сотка.

Аналіз компанії проводиться лише для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, не включаючи землі з іншим цільовим призначенням.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі в Харківській області під котеджне будівництво в 2010 році виросла на 2,12%, або 38 дол., - до 1846 дол. за сотку.