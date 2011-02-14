У Харкові пройде конгрес «Розумне місто»
15:23, 14 лютого 2011Харьків
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Перспективи розвитку мегаполісу
Харків. 14 лютого. УНІАН. У Харкові відбудеться Перший міжнародний містобудівний конгрес «Розумне місто».
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, учасниками форуму, який пройде 16 лютого, стануть представники обласної і міської влади, дипломатичного корпусу, керівники найбільших IT-корпорацій, інвестори, представники великого і середнього бізнесу, міжнародні експерти, представники зарубіжних фондів прямих інвестицій.
Мета форуму - обговорення і впровадження новітніх технологій у сфері планування міського середовища, розвитку інфраструктури міста, використання сучасних технологій у сфері управління і координації всього життя мегаполісу.
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