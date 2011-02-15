Янукович не заперечує проти виїзду Тимошенко за кордон
Президент сказав, що його дратує
Харків. 15 лютого. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не заперечує проти виїзду лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО за кордон.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Харкові.
«Мав розмову з керівниками європейських структур, які висловили бажання бачити ТИМОШЕНКО у Брюсселі. Я думаю, що така процедура має бути, бо обмеження, якщо людина бажає їхати, неможливе, але Кримінально-процесуальний кодекс має бути додержаний», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Президент підкреслив, що питання вини має доводитися виключно в суді. «До того, поки на ці питання нема відповіді, людина повинна бути вільна», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Він висловив незадоволення діями правоохоронних органів, які обмежили свободу пересування Ю.ТИМОШЕНКО. «Запобіжний захід, який прийнятий по відношенню до Ю.ТИМОШЕНКО, він дратує і мене», - сказав Президент.
В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що у цьому питанні не потрібна “зайва метушня з боку правоохоронних органів».
«Боротьба з корупцією не повинна мати ніякого відношення до політики, щоб не було думки, що є вибірковий підхід», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.