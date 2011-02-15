Плаксін пояснив, чому назвав Януковича Ющенком

Харків. 15 лютого. УНІАН. Модератор засідання Регіонального комітету з економічних реформ, яке сьогодні відбулося у Харкові за участю Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, пояснив кореспонденту УНІАН, що помилково оголосив на початку цього зібрання прізвище Віктора ЮЩЕНКА через велике хвилювання.

За словами заслуженого артиста України Євгена ПЛАКСІНА, який відкривав сьогоднішнє засідання в Харківській облдержадміністрації, починаючи з 1963 року, коли його стали запрошувати для відкриття офіційних зібрань за участю високих посадовців, жодного разу чогось подібного не відбулося.

«В такі хвилини у мене перед очима завжи затверджений текст. Це завжди дуже хвилююча мить, і така обмовка сталася вперше за всі 48 років моєї роботи», - сказав Є.ПЛАКСІН.

За його словами, за свого часу до Харкова приїздили Леонід Брєжнєв, Маршали Конєв, і Рокосовський, Володимир Щербицький, президенти Леонід КУЧМА і Віктор ЮЩЕНКО, а також багато інших керівників, але жодного разу він «не припустився помилки на слові».

«Мені це прикро, - додав Є.ПЛАКСІН, - хоча це вже нікому не цікаво, але перед самим оголошенням про присутність на засіданні Президента Віктора ЯНУКОВИЧА хтось із апарату установи почав несподівано говорити щось мені, як кажуть, під гарячу руку. Я мав на якусь мить відреагувати, бо іноді бували моменти, коли щось змінювалося просто на ходу. Саме це, мабуть, мене і збило. Я дуже жалкую про те, що сталося».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 лютого, перед початком розширеного засідання Регіонального комітету з економічних реформ у Харкові при появі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА ведучий оголосив: «Шановні пані і панове, Президент України Віктор ЮЩЕНКО». За мить модератор виправив помилку і оголосив про присутність на зібранні Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.