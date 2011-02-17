На Харківщині експорт товарів зріс на 9,6%, імпорт - на 26%

Харків. 17 лютого. УНІАН. Експортні поставки підприємств і організацій Харківської області в січні-грудні 2010 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилися на 9,6% і становлять 1433,2 млн. дол., обсяг імпорту збільшився на 26,4% - до 1834,1 млн. дол.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у Головному управлінні статистики в Харківській області.

Обсяг експорту товарів до країн СНД порівняно з 2009 роком збільшилися на 29,3%, імпорту - на 28,6%. Обсяг експорту до інших країни світу зменшилися на 20,1%, імпортні надходження зросли на 24,6%.

В основному експортувалися за межі України котли, машини, апарати і механічні пристрої (19,6% від загальної вартості експорту), електричні машини і устаткування (11,6%), жири і олії тваринного і рослинного походження (7,6%).

У загальному обсязі імпорту 12,6% припало на котли, машини, апарати і механічні пристрої, 9,9% - на полімерні матеріали; 7,0% - на наземні транспортні засоби, окрім залізничного.