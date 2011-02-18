Cтадіон «Металіст» належить харків'янам - Шевченко

Харків. 18 лютого УНІАН. 100% цілісного майнового комплексу Комунального підприємства ОСК «Металіст» є власністю територіальної громади, як і вказано в титулі реконструкції об`єкта, затвердженого розпорядженням Кабінетом міністрів України від 30 червня 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це поінформував генеральний директор КП ОСК «Металіст» В’ячеслав ШЕВЧЕНКО, коментуючи висновки аудиту Рахункової палати про використання коштів державного бюджету, виділених на підготовку стадіону до Євро-2012.

Як повідомлялося раніше, прес-служба вказаного відомства розповсюдила інформацію, згідно з якою в процесі реконструкції були відчужені ряд окремих споруд і об`єктів спорткомплексу, що створює умови, в яких частина спорткомплексу, що «залишилася в комунальній власності, не зможе повноцінно функціонувати як цілісний спортивний об`єкт».

В.ШЕВЧЕНКО наголосив, що подібна інформація не відбиває реальної ситуації. Він повідомив, що рішенням сесії Харківської облради в ході реконструкції дійсно були приватизовані ряд об`єктів. Зокрема, мовиться про підтрибунні приміщення північної трибуни (власник ВАТ «ФК Металіст»), підтрибунні приміщення південної трибуни (власник ТОВ «Металіст-Арена»), а також про підвал багатофункціональної прибудови до західної трибуни (власник ТОВ «Металіст Холдинг», що профінансувало добудову об`єкту). Перераховані підприємства входять до складу групи DCH, яка в свою чергу надала уряду України гарантії щодо інвестицій в реконструкцію ОСК «Металіст». Загальна сума інвестицій DCH в підготовку стадіону до Євро-2012 становитиме 230 млн. грн.

«Продаж вказаних об`єктів і вкладення в них приватних інвестицій дозволило привести об`єкти в стан, відповідний цільовому призначенню ОСК «Металіст» і вимогам УЄФА. В даний час перераховані приміщення використовуються виключно за цільовим призначенням спортивного комплексу (як єдине ціле) при проведенні футбольних матчів Чемпіонату України, Кубка України, Ліги Європи, а також матчів збірної України з футболу», - заявив В.ШЕВЧЕНКО.

Що ж до використання вище перелічених об`єктів, він повідомив, що «з урахуванням зауважень Рахункової палати щодо цільового використання вищезгаданих приміщень інвестором, підприємствами «ФК Металіст», «Металіст-Арена» і «Металіст Холдинг» було подано звернення в Харківську ОДА з пропозицією укласти угоду про порядок використання всіх приміщень стадіону в період проведення Євро-2012 і надалі».

Генеральний директор КП ОСК «Металіст» також позитивно оцінив діяльність приватного інвестора Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО (президента DCH, генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012) по розвитку інфраструктури стадіону: «У висновках Рахункової палати безпідставно висувається припущення про те, що через участь приватного інвестора в реконструкції стадіону будуть погіршені умови для занять спортом. Хочу з усією відповідальністю заявити - це голослівні і безпідставні звинувачення. За рахунок інвестицій Олександра Владиленовича ЯРОСЛАВСЬКОГО побудований комплекс з 17 футбольних полів, на яких щоденно більше тисячі маленьких харків`ян займаються спортом. Для найбільш обдарованих дітей створений спеціалізований інтернат. Тобто ОСК «Металіст» розвивається як багатофункціональний спортивний комплекс і один з найважливіших елементів соціальної інфраструктури міста багато в чому завдяки саме участі приватного інвестора, його фінансовим вкладенням і організаційним зусиллям».