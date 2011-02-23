Комуніста запросили до Львова показати те, що обурить німця, поляка, росіянина і єврея

Харків. 23 лютого. УНІАН. У Львові немає жодного нацистського символу, який може образити гостей Євро-2012.

Про це, коментуючи на прохання кореспондента УНІАН заяву народного депутату України від КПУ Євгена ЦАРЬКОВА про необхідність «до Євро очистити Львів від нацистської символіки», сказав у Харкові голова Львівської облдержадміністрації Михайло ЦИМБАЛЮК.

«Я хочу сказати, що немає символів нацизму. Я запрошую цього комуніста до себе, нехай він мені запропонує дискусію. Я готовий з ним зустрічатися. Немає таких символів», - підкреслив М.ЦИМБАЛЮК.

Як передавав УНІАН, 21 лютого, виступаючи на засіданні Верховної ради України Є.ЦАРЬКОВ заявив, що до Євро-2012 треба «очистити Львів від нацистської символіки». На його думку, гостей чемпіонату обурить наявність у Львові пам’ятників «нацистським посіпакам».

«Як сприйматимуть учасники Євро-2012 символіку нацизму, якою буквально напханий Львів? Таке питання поставить німець, на батьківщині якого подібне вважається злочином і карається законом, про це запитає нас поляк, росіянин, єврей. Напевно, побачивши меморіальний комплекс Бандері, будуть обурені представники багатьох національностей країн Європи та СНД», - сказав Є.ЦАРЬКОВ.