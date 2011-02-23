Комуністи хочуть зробити беку Добкіну й Кернесу

10:12, 23 лютого 2011
Харьків
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Александровська: подаємо до суду

Харків. 23 лютого. УНІАН. Харківський обком КПУ оскаржуватиме в суді встановлення пам’ятної дошки Йосипу Сліпому.

Про це в інтерв’ю кореспонденту УНІАН сказала 1-й секретар Харківського обкому КПУ, народний депутат України Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА.

«Компартія буде звертатися до суду з приводу незаконного встановлення дошки», - сказала А.АЛЕКСАНДРОВСЬКА.

Вона зауважила, що юристи збирають всі необхідні документи й найближчим часом направлять до адміністративного суду позов «за фактом прийняття топонімічною комісією незаконного рішення».

«Якби не було сподівань, ми би цього не робили», - сказала А.АЛЕКСАНДРОВСЬКА.

Як передавав УНІАН, 22 лютого в Харкові на будівлі ДАІ у Ленінському районі міста відкрили меморіальну дошку Патріарху Української греко-католицької церкви Йосипу Сліпому. В урочистій церемонії відкриття дошки взяли участь голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС, голова Львівської облдержадміністрації Михайло ЦИМБАЛЮК, Львівський міський голова Андрій САДОВИЙ, який є ініціатором відкриття дошки.

Церемонію відкриття та освячення пам’ятної дошки пікетували близько 50 активістів КПУ.

Довідка УНІАН. Меморіальна дошка Патріарху Йосипу Сліпому була встановлена у Харкові 2005 року під час з’їзду Світового конгресу українців на приміщенні колишньої пересильної в’язниці, яке зараз належить міліції Ленінського району Харкова. Після першого знищення у 2008 році дошка була відновлена за кошти Спілки української молоді та Фонду Гната Хоткевича.

Вдруге дошку було розбито 12 листопада 2010 року.

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