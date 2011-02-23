Харківщина активізує програму дотупного житла

Харків. 23 лютого. УНІАН. У 2010 році за програмою «Доступне житло» квартири в Харкові отримали 36 черговиків. З державного бюджету на ці цілі було освоєно 3 мільйони гривень.

Про це поінформував головний архітектор Харківської області, начальник управління містобудування та архітектури Михайло РАБІНОВИЧ, повідомляє сайт облдержадміністрації.

За його словами, до кінця року робота за програмою «Доступне житло» значно активізувалася.

«Ця програма розпочиналася в 2010 році досить важко, але до кінця року інформації пішло більше, люди стали цікавитися і охочих стало набагато більше. При цьому хочу підкреслити, що об`єкти в 2010 році брали участь тільки зі ступенем готовності понад 70%, тобто, ті, які можна швидко добудувати», - підкреслив М.РАБІНОВИЧ.

Згідно з умовами програми «Доступне житло», її учасники оплачують 70% вартості квартири, а решту 30% бере на себе держава. Брати участь у програмі можуть тільки ті люди, які стоять у черзі на отримання житла та володіють відповідним рівнем доходу. Вартість одного квадратного метра в 2010 році по Харківській області була зафіксована на рівні 5148 гривень. Житло виділяється з розрахунку 21,5 квадратних метрів на людину, плюс додатково 10 квадратних метрів на сім`ю.