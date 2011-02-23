Рахункова палата не має претензій до Ярославського

Харьков. 23 февраля. УНИАН. Счетная палата не имеет претензий к инвестору реконструкции ОСК «Металлист» Александру ЯРОСЛАВСКОМУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Харькове заявил начальник территориального управления Счетной палаты по Харьковской, Сумской и Полтавской областям Станислав КОСИНОВ.

По словам С.КОСИНОВА, государство обязалось финансировать реконструкцию стадиона «Металлист» на основании инвестиционного договора, т.е. государство должно получить определенную выгоду. «Любой инвестиционный договор предусматривает получение либо прибыли, либо имущества, либо другого эффекта. Если бы госсредства выделялись не в виде инвестиций, а в виде субвенции, то этой проблемы не было бы», - отметил С.КОСИНОВ.

Также он подчеркнул, что в титуле реконструкции по-прежнему указано, что 100% ОСК «Металлист» является коммунальной собственностью, в то время как 55,3% подтрибунных помещений принадлежат инвестору. «Харьковская обладминистрация вовремя не предоставила Кабинету министров сведения об уменьшении доли коммунального имущества и не предложила внести соответствующие изменения в титул сооружения», - отметил С.КОСИНОВ.

По его словам, со структурой собственности стадиона нужно определиться как можно быстрее, потому что уже через несколько дней после окончания Евро-2012 возникнет вопрос о дальнейшем использовании стадиона: нужно будет определить, кто будет нести эксплуатационные расходы. «В случае со стадионом в Йоханнесбурге (ЮАР), государство передало стадион частному инвестору за 1 доллар, так как посчитало, что госбюджету невыгодно финансировать его содержание», - отметил С.КОСИНОВ.

Вместе с тем, начальник территориального управления Счетной палаты заявил, что СП не имеет претензий к DCH как инвестору реконструкции ОСК «Металлист» по поводу отчужденных помещений. «Мы проверили процедуру отчуждения подтрибунных помещений, - она была законная», - отметил С.КОСИНОВ.

Он также подчеркнул, что, в целом, реконструкция стадиона была очень удачной: стоимость реконструкции ОСК «Металлист» – самая низкая в Украине. «Если мы возьмем цифры и пересчитаем стоимость одного посадочного места на стадионе «Металлист» (вмещается 38 633 человека), то получится, что место на «Металлисте» одно из самых дешевых в Украине – около 19 тысяч гривень», - сказал С.КОСИНОВ (для сравнения стоимость одного посадочного места на стадионе НСК «Олимпийский» - 43,6 тыс. грн., стоимость места на стадионе «Донбасс-Арена», по данным СМИ, составляет 29,1 тыс. грн.).

Как сообщал УНИАН, ранее руководство КП «Областной спортивный комплекс «Металлист» опровергло заключение Счетной палаты Украины о нарушениях, которые якобы имели место в ходе подготовки стадиона «Металлист» к Евро-2012. По словам генерального директора КП ОСК «Металлист» Вячеслава ШЕВЧЕНКО «100% целостного имущественного комплекса КП ОСК «Металлист» является собственностью территориальной общины, как и указано в титуле реконструкции объекта, утвержденного распоряжением Кабинета министров Украины от 30 июня 2010 года». Вячеслав ШЕВЧЕНКО также поблагодарил Александра ЯРОСЛАВСКОГО, благодаря «финансовым вложениям и организационным усилиям» котрого реконструкция стала возможной и была успешно проведена. Перед этим пресс-служба Счетной палаты распространила информацию, согласно которой в процессе реконструкции стадиона «Металлист» были отчуждены ряд отдельных сооружений и объектов спорткомплекса, что создает условия, в которых часть спорткомплекса, «оставшаяся в коммунальной собственности, не сможет полноценно функционировать как целостный спортивный объект».

Ранее пресс-служба Харьковского облсовета заявила о том, что выводы Счетной палаты Украины о якобы нарушениях при строительстве стадиона «Металлист» считает необъективными и предвзятыми.