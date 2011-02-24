У Харкові син до смерті побив свою матір

Харків. 24 лютого. УНІАН. У Харкові син до смерті побив свою 79-річну матір.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, це сталося під час чергової сварки, яка виникла у родині між дружиною та матір’ю підозрюваного.

Чоловік намагався припинити сварку, але цим лише розпалював скандал. Слова матері, сказані на адресу сина, викликали в нього агресію, і він наніс їй кілька ударів по голові. Через побої за дві доби настала смерть жінки.

Слідчим відділом Фрунзенського райвідділу міліції порушено кримінальну справу за ч. 2 ст.121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). За подібний злочин законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 7 до 10 років. У справі триває слідство, повідомили в ЦЗГ.