У Харкові із зали суду намагався втекти підсудний

Харків. 2 березня. УНІАН. Із приміщення Жовтневого районного суду Харкова, відштовхнувши конвоїра, спробував утекти 46-річний підсудний.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської обласної прокуратури.

Разом з тим завдяки оперативному реагуванню інших конвоїрів втікач був затриманий та доставлений до слідчого ізолятора.

Чоловік притягується до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжок та розбоїв.

Водночас вже проводиться перевірка і вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 393 Кримінального кодексу України (втеча).

Дослідча перевірка за фактом втечі перебуває на контролі прокуратури області.