У Харкові із зали суду намагався втекти підсудний
12:35, 02 березня 2011Харьків
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Утікача затримали і доправили в СІЗО
Харків. 2 березня. УНІАН. Із приміщення Жовтневого районного суду Харкова, відштовхнувши конвоїра, спробував утекти 46-річний підсудний.
Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської обласної прокуратури.
Разом з тим завдяки оперативному реагуванню інших конвоїрів втікач був затриманий та доставлений до слідчого ізолятора.
Чоловік притягується до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжок та розбоїв.
Водночас вже проводиться перевірка і вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 393 Кримінального кодексу України (втеча).
Дослідча перевірка за фактом втечі перебуває на контролі прокуратури області.
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